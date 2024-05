Calcio Napoli De Laurentiis | Su nuovo tecnico decisivi prossimi 10 giorni

Sembra che sia solo una quesitone di tempo oramai per Conte al Napoli e, mentre impazza il toto allenatore, si comincia a ragionare anche su quelli che potrebbero essere i nomi che l’allenatore leccese potrebbe portare con sé in azzurro. Vi abbiamo parlato di Lukaku come sostituto di Osimhen, ... ilnapolista

Con il termine della stagione, il focus dei club passa completamente sul Calciomercato . Possibile asse di mercato tra Napoli e Juventus per uno scambio clamoroso . La stagione si è conclusa definitivamente ieri, con l’ultima giornata di Serie A che ha decretato gli ultimi verdetti. Per il Napoli ... spazionapoli

Sky, De Grandis: "Conte sarà contento di una gara a settimana. All'Inter vinse così" - Sky, De Grandis: "Conte sarà contento di una gara a settimana. All'Inter vinse così" - Negli studi di 'Sky calcio Club', il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la mancata partecipazione alle coppe europee del napoli: "Non credo che il napoli non sia voluto andare in Conference, ... tuttonapoli

INTER - Inzaghi: "Conte al Napoli Sarebbe importante per il calcio italiano, attendiamo" - INTER - Inzaghi: "Conte al napoli Sarebbe importante per il calcio italiano, attendiamo" - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Verona: "Conte al napoli Sarebbe importante per il calcio italiano. Ha sempre ... napolimagazine

Calciomercato: Dybala torna in orbita Inter, il Napoli pensa a Federico Chiesa - calciomercato: Dybala torna in orbita Inter, il napoli pensa a Federico Chiesa - Il napoli è sempre più vicino ad Antonio Conte ... Uno come Paulo Dybala, bravo a saltare l'uomo e nel calciare le punizioni al momento manca nella rosa nerazzurra. Lautaro Martinez e Marcus Thuram ... it.blastingnews