Tour de France 2024 | il percorso - le 21 tappe e le stellette di difficoltà

(Di domenica 26 maggio 2024) Neanche il tempo di terminare il Giro d’Italia, che oggi vedrà la sua passerella finale in quel di Roma, che ci si getta a capofitto verso la seconda corsa astagionale, ilde. La Grande Boucle quest’anno anticipa i tempi per poter poi lasciare spazio alle Olimpiadi di Parigi. Tadej Pogacar va a caccia della clamorosa doppietta, scopriamo ilcon tutte lee lediDEPrima tappa (29 giugno): Firenze-Rimini (206 km) *** Subito una frazione molto interessante in terra italiana con 3847 metri di dislivello e ben sette GPM da affrontare. Una semi classica, si muoveranno i big sicuramente per il successo. Seconda tappa (30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km) *** Altra giornata tutt’altro che scontata in Emilia Romagna. Sei GPM con il San Luca ed il Monte Albano a chiudere a meno di venti chilometri dall’arrivo. Terza tappa (1° luglio): Piacenza-Torino (229 km) * Prima volata della Grande Boucle che arriverà nel capoluogo piemontese.

Sarà un estate ricca di grandi eventi per Mathieu van der Poel. Il campione olandese ha fatto conoscere i suoi piani per il mese di luglio ed agosto, visto che parteciperà al Tour de France e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024. oasport

Roma, 15 maggio 2024 – Mentre il mondo del ciclismo catalizza la sua attenzione sul Giro d'Italia 2024, arrivato alla tappa 11, oltralpe si pensa già al Tour de France 2024, in partenza il 29 giugno da Firenze. La startlist si preannuncia già interessante, al netto delle tante cadute della primavera che hanno allontanato diversi big dalla bicicletta e della presenza già certa di Tadej Pogacar, ora in rosa ma con ambizioni anche in giallo per centrare quella doppietta che sfugge proprio dal suo anno di nascita: tra coloro in bilico c'è un Jonas Vingegaard tornato ad allenarsi ma non ancora sicuro di poter andare a caccia del tris. sport.quotidiano

Il Tour de France 2024 è in programma tra sabato 29 giugno e domenica 21 luglio 2023, con 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, l’8 ed il 15 luglio: vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe previste, di cui 19 frazioni in linea ed 2 cronometro individuali. oasport

Via Saragozza a Bologna chiusa: quando e dove - Via Saragozza a Bologna chiusa: quando e dove - Lavori di asfaltatura in previsione dell’arrivo del tour de france rivoluzionano la viabilità di una delle radiali più trafficate: due giorni di stop totale, poi il senso unico ... ilrestodelcarlino