Sindacati sulle barricate | Sanità al collasso - la battaglia inizia dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Non vogliamo creare ‘disturbo’ alle, ma dal 10 giugno cambieremo passo, perché la misura è colma e i rapporti con la direzione sanitaria dell’Ast di Ascoli sono ai minimi termini, al limite della presa in giro". Il clima all’interno dellapicena è infuocato e tutto potrebbe sfociareil voto in un clamoroso strappo, per il momento fatto solo percepire daiCgil, Cisl, Nursing, Fials, Ugl e Rsu dellache sono decisamente sul piede di guerra. Per il momento confermano i presìdi programmati per lunedì all’ospedale di San Benedetto e martedì in quello di Ascoli (entrambi dalle 13 alle 15). "La direttrice Nicoletta Natalini dimentica di riferire che i reparti sono letteralmente nel caos per i piani ferie estive e che delle assunzioni tanto paventate sulla stampa, ancora non se ne vede la luce – affermano Giorgio Cipollini, Viola Rossi e Paolo Grassi a nome di tutte le sigle sindacali –.