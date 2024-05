(Di domenica 26 maggio 2024) Lapalestinese ha detto che un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un "" di persone in un'area umanitaria designata vicino alla città di, nell'estremo sud di Gaza. "Gli equipaggi delle ambulanze dellaPalestinese stanno trasportando undi martiri e feriti dopo che l'occupazione (israeliana) ha preso di mira le tende degli sfollati vicino al quartier generale delle Nazioni Unite a nord-ovest di", ha precisato lain un post su X, aggiungendo: "Questo luogo è stato designato dall'occupazione israeliana come area umanitaria". .

La Mezzaluna Rossa: "Raid di Israele su una zona umanitaria di Rafah, molte vittime' - La mezzaluna rossa: "Raid di Israele su una zona umanitaria di Rafah, molte vittime' - La mezzaluna rossa palestinese ha detto che un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un "gran numero" di persone in un'area umanitaria designata vicino alla città di Rafah, nell'estremo sud di ... ansa

Mezzaluna Rossa, 'gran numero vittime in raid Israele su Rafah' - mezzaluna rossa, 'gran numero vittime in raid Israele su Rafah' - La mezzaluna rossa palestinese ha detto che un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un "gran numero" di persone in un'area umanitaria designata vicino alla città di Rafah, nell'estremo sud di G ... ansa

Guerra Gaza, ancora raid su Rafah. Almeno 7 razzi lanciati da Rafah verso Israele. LIVE - Guerra Gaza, ancora raid su Rafah. Almeno 7 razzi lanciati da Rafah verso Israele. LIVE - hanno detto fonti di sicurezza egiziane e la mezzaluna rossa. L'artiglieria e l'aviazione israeliana hanno bombardato nella notte Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nonostante la richiesta della ... tg24.sky