Kate Middleton - niente da fare | La notizia è pessima

(Di domenica 26 maggio 2024)ancora in difficoltà: il cauto ottimismo di qualche settimana fa è ormai svanito. Le condizioni di salute della principessa del Galles peggiorano, e le indiscrezioni parlano chiaro: “non apparirà in pubblico per il resto dell’anno”. Fonti vicine alla famiglia reale e al principe William hanno rivelato al Daily Beast che la situazione è più seria del previsto.Leggi anchemalata di tumore, il retroscena: “Dimagrita 15 chili e irriconoscibile” Solo pochi giorni fa, Kensington Palace aveva comunicato che, senza il via libera dei medici,avrebbe continuato a concentrarsi sulle cure preventive per combattere il tumore, senza impegni pubblici. Ora, sembra che questa pausa potrebbe estendersi per tutto il 2024. La principessa, insieme alla sua famiglia, dovrebbe trasferirsi nella loro residenza di campagna a Sandringham l’ultima settimana di maggio, ma il futuro resta incerto.

È durissima la battaglia di Kate Middleton contro il tumore che le è stato diagnosticato a marzo e che la principessa del Galles ha rivelato nel famoso video diffuso dalla Bbc in cui ha anche fatto sapere di essere in cura con la chemioterapia. iltempo

