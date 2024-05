Il rettore Sergio Cavalieri | La residenzialità universitaria era l’anello mancante - la Montelungo colma un vuoto

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo. Bernareggi, Pignolo, Rosate, Salvecchio, Sant’Agostino, Caniana, Moroni, Kilometro Rosso, Dalmine. Sono le sedi dei campus dell’Università degli Studi di Bergamo, una vera e propria “dorsale della cultura” (come viene descritta sul sito ufficiale) che attraversa tutta la città fino ad uscire dai suoi confini e invadere l’hinterland, arrivando fino a Stezzano e al comune dalminese, sede del polo ingegneristico. Ilnon può che esprimere grande soddisfazione per una crescita che negli ultimi anni si è resa sempre più evidente, con un incremento dei numeri praticamente in tutti gli ambiti che l’estesa comunitàingloba (pandemia a parte). “Non dimentichiamoci che UniBg è un ateneo giovane, che compie quest’anno 56 anni – esordisce-. Se è vero che da una parte perdiamo qualcosa in termini di prestigio storico e tradizione, dall’altro la nostra giovane età rende presente nel nostro Dna una spiccata capacità di adattamento alle mutevoli condizioni socioculturali della nostra epoca”.

(Adnkronos) - Aumentare la sinergia con gli atenei americani a beneficio dell'intero sistema universitario italiano. Su questo e altri temi si sono confrontati ieri a San Francisco il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, impegnato in una serie di incontri istituzionali in California, e Sergio Strozzi, Console Generale d'Italia. liberoquotidiano

Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano. Choc e cordoglio, messa al Gemelli - Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano. Choc e cordoglio, messa al Gemelli - È morto ieri sera Franco Anelli, 60 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo. ilmessaggero

