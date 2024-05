Traffico Roma del 25-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) Luceverdebelli trovati all’ascolto dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna dalla Casilina allanina altre file dalla Ardeatina allain carreggiata esterna code a tratti sulla via Cassia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti nelle due direzioni qualche breve rallentamento in tangenziale est tra Nomentana e sala verso lo stadio Olimpico Ed è proprio allo stadio Olimpico intorno alle 15:30 che si terrà il primo dei due appuntamenti previsti In occasione della prima giornata mondiale dei bambini voluta da papa Francesco già da questa mattina divieto di transito sul lungotevere tra Piazzale Maresciallo Giardino e piazzale di Ponte Milvio e nelle strade limitrofe allo stadio Il secondo appuntamento e per domani in piazza San Pietro a partire dalle 930 previste modifiche alla viabilità in via della Conciliazione è lungo le strade adiacenti deviazioni per 10 linee di bus nel pomeriggio dalle 14:30 alle 20 in programma a una manifestazione promossa dal Movimento non una di meno e il corteo Partirà da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza Bocca della Verità possibili chiusure deviazioni per ilcomprese 19 linee di bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito