MotoGp Catalogna 2024 - gli orari in tv | dove vedere qualifich - Sprint Race e gara in diretta e in differita Sky e Tv8

“È stata una giornata molto buona per me e il passo gara è fantastico. Abbiamo provato delle nuove soluzioni su questa pista, viste le difficoltà del passato”. Queste le parole di Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, ai microfoni di Sky Sport, dopo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Catalunya di MotoGP sul circuito di Montmelò. sportface

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del venerdì del GP di Catalogna 2024 di MotoGP, Pecco Bagnaia ha fatto un bilancio della giornata: “E’ andata bene, siamo riusciti ad essere piuttosto incisivi. Su una pista come questa dove non c’è grip non è scontato migliorare e noi l’abbiamo fatto rispetto a stamattina. sportface

Marc Marquez non cerca scuse per l’esclusione dalla Q2 di Montmeló - Marc Marquez non cerca scuse per l’esclusione dalla Q2 di Montmeló - Ecco le parole di Marc Marquez dopo il dodicesimo posto nelle prove del Gran Premio di catalogna sul circuito di Montmeló in seguito al quale è stato escluso dall’accesso diretto nella Q2 di domani. I ... sportal

Ducati: tutte le GP24 in Q2 e tutte le GP23 dalla Q1. Ma Marquez non cerca scuse - Ducati: tutte le GP24 in Q2 e tutte le GP23 dalla Q1. Ma Marquez non cerca scuse - Il campione spagnolo Marc Marquez deve risalire la china dopo un venerdì decisamente imperfetto nella pista di casa di Barcellona ... formulapassion

MotoGP, TGPOne: "Barcellona la Kryptonite Ducati, ma i suoi piloti fanno la differenza" - MotoGP, TGPOne: "Barcellona la Kryptonite Ducati, ma i suoi piloti fanno la differenza" - MotoGP: VIDEO - Il punto della situazione dopo la giornata di prove, con Massimo Rivola e Loris Capirossi ospiti speciali (e a sorpresa) del nostro TG ... gpone