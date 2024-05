LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | fuga a undici con 4? di vantaggio sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.22 Meno di 130 chilometri al traguardo. 13.19 Un po’ più di sollievo ora per la corsa, con il cielo che sembra aprirsi. Ma occhio alla strada, sempre un po’ scivolosa. 13.16 Intanto Pogacar ormai viene utilizzato come termine di paragone per poter far rallentare le persone in autostrada in caso di maltempo. ‘Lascia le corse a Pogacar’ afferma il cartello “Leave the racing to Poga?ar.” https://t.co/bHNy1EyI4k — laurelius (@laaurek) May 21,13.13 Ora ildi testa sembra non guadagnare più. 13.10 La pia continua ad essere copiosa sulla corsa. Non sarà una giornata facile… 13.07 Arriva il ricongiungimento.di testa dunque composto da Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Davide Ballerini, Henok Mulubrrhan (Astana-Qazaqstan), Ruben Fernandez (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon-Ag2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa) e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) a 140 chilometri dal traguardo,a 4?.