Invito surreale per la Ferragni a Ballando | Dai che quest’anno viene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024) Alberto Matano ieri ci ha regalato un momento televisivo, un botta e risposta esilarante tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. In cinque minuti abbiamo assistito a Milly che commenta il successo del libro sull’ascesa e la caduta Ferragnez mentreimportunata da un pulcino gigante che la chiama ‘mamma’, ma anche alla Lucarelli che ridendo parla del suo cachet poco generoso ae fa il suoa Chiara(sotto consiglio di Milly) a partecipare alla prossima edizione dello show di Rai Uno. “Milly, ma io ti avevo lasciato acon le Stelle con Monica Bellucci, poi cos’è successo?”@stanzaselvaggia #lavitaindiretta pic.twitter.com/u1oyP9bpru — Zerovirgola (@Zerovirgola2) May 24, 2024a Chiara: lo sketch di Milly e Selvaggia. La Carlucci ha fatto la sua incursione a La Vita in Diretta per promuovere L’Acchiappatalenti e a salutato Selvaggia ricordando il suo libro appena uscito: “Voglio fare i miei complimenti a Selvaggia, davvero, hai fatto ancora centro.