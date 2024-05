LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa a Scocchetti nello skeet

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nella terza giornata degli Europei di skeet, specialità a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana dopo le gare riservate al trap (17-20 maggio) è il momento dello skeet (22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegnano le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: sono dunque 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale. Tra i protagonisti dello skeet figurano Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro, Luigi Lodde, Gabriele Rossetti e Simona. Non tutto è andato come si sperava nella prima giornata di qualificazioni. Dopo le prime quattro serie solo Simona è in zona finale, mentre solo una rimonta clamorosa rimetterebbe in carreggiata gli altri azzurri.