Il colpo dei monuments men Ritrovata la lettera di Radetzky

(Di venerdì 24 maggio 2024) "La rivolta a Milano sta assumendo caratteri così gravi che sono costretto a trasferire qui nuove truppe". A scrivere così è il feldmaresciallo Josef, a lungo governatore del Regno Lombardo Veneto per conto degli Austriaci. E la data fa comprendere benissimo l’importanza del documento: 19 marzo 1848. Sono in corso le Cinque Giornate di Milano, la seconda per la precisione: la popolazione si è rivoltata contro gli odiati Austriaci, il Risorgimento si è mosso. Anche a Monza in concomitanza scoppiano Quattro Giornate di rivolta. Raccontiamo una storia di documenti perduti, rubati. E adesso recuperati. Perché questa volta non è un quadro, ma unaa essere finita nel mirino dei celebri Monunuments Men lombardi. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Monza, infatti, hanno appena recuperato unadi valore storico inestimabile, anche se era illecitamente in vendita al prezzo nemmeno tanto sostanzioso di qualche centinaio di euro.