Gli scienziati hanno appena scoperto un enorme giacimento di litio sotto la Pennsylvania

(Di venerdì 24 maggio 2024)un gigantescodiinGliindividuato una vasta riserva diinesplorata nelle acque reflue di un sito di fracking in. La scoperta del secolo Un recente studio rivela che le acque reflue della fratturazione idraulica contenentipotrebbero soddisfare fino al 40% della domanda statunitense. Il commento degli esperti Il ricercatore Justin Mackey ha commentato che è stata una sorpresa scoprire le enormi quantità dipresenti. Importanza delIlè cruciale per le batterie di veicoli elettrici, smartphone, laptop e la sua domanda è in costante crescita, con prezzi L'articolo proviene da News Nosh. .

Negli Stati Uniti è stata appena scoperta una vasta fonte di litio non sfruttata - Negli Stati Uniti è stata appena scoperta una vasta fonte di litio non sfruttata - Ora, un altro bacino non sfruttato è stato identificato, questa volta in pennsylvania. La scoperta è significativa perché potrebbe coprire quasi la metà della domanda di litio della nazione. Il litio, ... money

Estrarre litio dalle acque reflue, lo studio della Pennsylvania - Estrarre litio dalle acque reflue, lo studio della pennsylvania - La pennsylvania potrebbe estrarre il litio dalle acque reflue dei pozzi di shal gas, fornendo agli USA il 40% del fabbisogno di litio. rinnovabili