Fuori dal coma Sospiro di sollievo per l’influencer - resta in rianimazione Ancora dubbi sul marito

(Di venerdì 24 maggio 2024) La notizia sulla famosa ha lasciato tutti sgomenti. La ragazza è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Ilha fornito una versione dei fatti contraddittoria, infatti ha dato due verità differenti e isu di lui sono aumentati. Infatti, Jonathan Maldonato è stato poi arto perché si riteneva fosse possibile la sua fuga. Ora si è saputo qualcosa in più sulle condizioni di salute della famosa, ferita e attualmente ricoverata nell’ospedale di Novara, ma oradal. I soccorsi, intervenuti nella sua casa, l’avevano trovata con una lacerazione dell’arteria mammaria, a causa di una brutta ferita che aveva interessato il torace. Sono anche arrivate le parole dell’avvocato del, il quale si proclama innocente. Leggi anche: “Perché hanno arto il”. Influencer in gravi condizioni, i sospetti degli inquirenti Influencer Soukaina El Basri ferita, come sta ora La bellissima modella e influencer Soukaina El Basri, che ha origini marocchine ma è di Biella, è stata ferita gravemente e si teme che possa essere stato il coniuge.

Secondo alcune testimonianze l'uomo non voleva che la moglie sfilasse e c'è il caso di una denuncia per maltrattamenti poi ritirata - Soukaina El Basri, nota sul web come Siu, è in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, le sue condizioni sono stabili ma la sua vicenda sta sempre più assumendo i contorni del giallo. La trenten

Soukaina El Basri, nota influencer conosciuta come Siu, si è risvegliata dal coma, ma resta in condizioni critiche in Rianimazione all'ospedale

È uscita dal coma l'influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, modella biellese di origini marocchine rimasta ferita giovedì scorso nella sua abitazione e