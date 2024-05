Danni al ponte Prima lo studio poi il progetto

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le aree che si trovano nei pressi del Rio Botta e del Rio Ratto sono state fra le più colpite dall’alluvione dello scorso mese di novembre, per quanto riguarda il territorio comunale. E a quasi sette messi dall’evento atmosferico, il Comune di Capria e Limite ha approvato uno schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per alcune opere straordinario di sfalcio della vegetazione che dovrebbero essere portate definitivamente a termine entro il 31 maggio prossimo. L’obiettivo è quello di rendere l’area maggiormente fruibile dalla popolazione, con gli operai del Consorzio che dovrebbero quindi operare a breve. In stand-by c’è poi un altro intervento che riguarda il Rio Botta, o meglio ilsul Lungarno danneggiato dal violento acquazzone dello scorso 2 novembre che attende ancora di essere ripristinato e reso di nuovo funzionale. Anche a seguito di una recente interrogazione presentata in consiglio comunale dai consiglieri di centrodestra l’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver già incaricato unoper la progettazione dell’opera, madi stilare ilsi è reso necessario verificare quale sia l’attuale battente dell’Arno e dello stesso rio.

