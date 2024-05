Zengavò - Ecco perchè non abbiamo ancora svelato il nome di nostra figlia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024), Rosalinda Cannavò risponde ai fan e rivela nuovi dettagli sulla gravidanza e suldella piccola:non l’hanno, Rosalinda Cannavò è in dolce attesa, in questo 2024 darà alla luce la sua primogenita. Rosalinda e Andrea sono una delle coppie più belle sbocciate all’interno della Casa più spiata d’Italia tra pochi mesi diventeranno per la prima volta genitori. L’attesa aumenta sempre di più e intanto Rosalinda e Andrea si stanno godendo questo magico periodo da futuri genitori. Leggi anche: Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino: il racconto Le dichiarazioni dell’attrice e cantante… Rosalinda rispondendo ai fan parla della sua gravidanza. Un fan chiede: “Andrea assisterà al parto?”, Rosalinda risponde: “Attualmente si, io dovrei partorire in modo naturale se tutto procede come sta procedendo, lui ci tiene tantissimo ad essere presente, a starmi vicino e a vedere labambina nascere, quindi si”.