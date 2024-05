Spacciatore arrestato nel parcheggio del supermercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 23 maggio 2024 - E’ stato convalidato l’arresto operato dai carabinieri della compagnia di Sarzana in undi un noto centro commerciale. I minitare del nucleo operativo radiomobile erano impegnati in un controllo finalizzato proprio al contrasto allo spaccio e hanno notato aggirarsi tra le automobili in sosta all’esterno dell’ipermercato un uomo già noto per i suoi trascorsi. Lo hanno quindi visto cedere una dose a un acquirente ricevendo in cambio denaro e sono entrati in azione. L’uomo, un 33enne, già segnalato e attualmente destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Spezia, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Aveva appena ceduto una dose di cocaina del peso di circa 2,5 grammi. Dopo la notte trascorsa agli arresti domiciliari è comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. Il giudice e ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari.