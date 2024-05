Sorteggio Roland Garros 2024 oggi | dove vederlo in diretta 

Berrettini non sarà al Roland Garros: "Tornerò per la stagione sull'erba" - Matteo Berrettini non sarà al Roland Garros. L'annuncio del tennista arriva attraverso un post pubblicato su Instagram. "Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei ...

Tennis, Berrettini rinuncia al Roland Garros e punta tutto sulla stagione sull'erba. Tornerà a Stoccarda - Altra fumata nera, anzi nerissima: Matteo Berrettini deve interrompere definitivamente la sua stagione sul rosso, con la rinuncia a prendere parte al Roland Garros che arriva a poche ore dal sorteggio del main draw (dalle 14 in poi Sinner e tutti gli italiani conosceranno il loro cammino nel torneo parigino). Un torneo al quale il tennista romano ...