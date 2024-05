Si arrende dopo avere accoltellato moglie e figli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si è arreso Daniele Alba, l'uomo che si asserragliato in casaferito gravemente laAnetha e i dueoletti, Sarah di tre anni e Cristian di sette. L'epilogo pochi istanti fa,ore di trattative con le forze dell'ordine. L'allarme alla centrale dei carabinieri e al comando dei vigili del fuoco era scattato intorno alle 14:30,che l'uomo aveva fatto uscire di casa lae ilo maggiore, feriti a coltellate, consegnando poi anche laa più piccola. .

