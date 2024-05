Scala il Duomo di Milano di notte per farsi un selfie con la Madonnina | il video del ragazzo sospeso nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un abbraccio alla, di, dopo averto ildi. Con tanto di dito medio a favore di smartphone. È l’ultima impresa (abusiva) di un giovane milanese che colleziona “te“ su monumenti da pubblicare sui social. L’ultimo(con volto offuscato) è insieme alla, da giovedì su Instagram, dove è seguito da quasi 28mila follower. Ilinsieme allain cima aldi, dopo averloto durante laInsieme alle foto, compare pure un: è– non si sa con precisione quando sia stato girato – e si vede la guglia maggiore da una terrazza. Poi la salita di gradini e l’approdo in cima, con vista panoramica sulla città. Ilsi mostra poi a torso nudo e scrive nella didascalia una frase in inglese che si può tradurre con “questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta”. Ai fan, in una “storia“ di Instagram, ha chiesto di condividere il post: “Non vi ho mai chiesto niente ma oggi vi chiedo un repost”.