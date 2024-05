Il gin prodotto da Lorenzo è il migliore tra i contemporanei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Un biglietto da visita alcolico", il gindaCastricini conquista Londra dove il suo "Tumultus" è stato premiato ai "Gin Guide Awards 2024" come miglior gin contemporaneo e miglior gin nella categoria Martini cocktail. Il doppio premio racchiude le essenze del territorio marchigiano. Da Londra è iniziato il viaggio di, 38 anni, che ha lavorato come barman in locali stellati, per poi tornare a Corridonia a realizzare il primo gin "Scriptorium", caratterizzato solo da botaniche locali. "Un primo approccio con il mondo dei distillati l’ho avuto già nel 2015 in quanto stavano nascendo i gin artigianali – ha raccontato – così ho analizzato la realtà italiana e il mio progetto è stato quello di tornare e creare un gin che identificasse le Marche attraverso i profumi, valorizzandole con uncontemporaneo e utilizzando come base il ginepro dei Monti Sibillini. Nel 2019 ho lanciato il primo gin ovvero ‘Scriptorium’ – ha continuato Castricini – il quale racchiude 18 botaniche rappresentati montagne, colline e mare, un viaggio sensoriale in pratica".