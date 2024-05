Il futuro del Viaccia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cambio in panchina in casaCalcio. La società ha deciso di affidare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione di Promozione ad Andrea Bellini. Finisce quindi con la salvezza ottenuta poche settimane fa l’avventura di Luigi Ambrosio alla guida della prima squadra. Nel corso della sua pluriennale carriera Bellini ha guidato in serie C1 la Pistoiese e il Prato, in serie D il Lanciotto, in Eccellenza la Zenith Prato e la scorsa stagione il Luco, sempre in Promozione, peraltro nello stesso girone del. "E’ per noi una scelta di grande prestigio. Abbiamo trovato l’accordo con un allenatore da categorie superiori sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista umano. Ci siamo trovati subito – commenta il presidente del, Gianni Esposito –. Ringraziamo al tempo stesso Ambrosio per quanto fatto di importante con i nostri colori.