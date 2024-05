Berrettini salta Parigi | Non mi sento ancora pronto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 23 maggio 2024) Niente Roland Garros per Matteo: il tennista azzurro lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, sottolineando di non sentirsi. "Nonostante mi stia allenando intensamente - scrive- non miper giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo.