Bello sposarsi - ma i prezzi? Ecco quanto può costare un matrimonio in Toscana

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Untradizionale, quello con vestito bianco, ricevimento per 100 invitati e viaggio di nozze, puòda 44mila a 101mila euro, mediamente il 3,5% in più rispetto allo scorso anno. Le stime sono dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, che rileva come le spese più elevate siano rappresentate dal costo della location, che può arrivare a 7.800 euro, e del ricevimento, che insieme rappresentano quasi il 40% del totale. In dettaglio, per un pranzo o cena tradizionale per 100 invitati si spendono da 14.850 a quasi 26mila euro, ai quali va aggiunta la torta nuziale che, secondo la tipologia, va da un minimo di 600 euro circa ad un massimo di 1.900 euro. Segue la spesa per il look degli sposi, dagli abiti, ai parrucchieri e alla truccatrice, che ammonta a circa il 16% della spesa totale. Infine, il 14% della spesa è per il viaggio di nozze, per il quale c'è chi spende fino a 16mila euro.