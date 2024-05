ADL | Una società che investe 400-500mln all’anno - non può stare con una che ne spende 40

L’investimento di Battery getta le basi per una nuova piattaforma globale in grado di offrire soluzioni di affidabilità degli asset e servizi industriali BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, una società di investimento globale orientata alla tecnologia, ha annunciato oggi un importante investimento in Mobius Institute (“Mobius”), una società specializzata nella formazione e certificazione per il miglioramento dell’affidabilità, il monitoraggio dei condizionatori e la manutenzione di precisione.

seriea24