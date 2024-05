Sette Colli di Nuoto - Cesare Butini convoca 69 Azzurri | Senior e Under 23 in gara

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma – Meno di un mese alla 60esima edizione del Trofeo Internazionale di. La competizione annuale si svolgerà, come sempre, alla piscina dello Stadio deldel Parco del Foro Italico. Sono 69 gliti dal direttore tecnico della Nazionale Italiana. Sono atleti della Nazionale A 43 e 27 della categoria23, “con l’obiettivo di coniugare le esigenze dettate dalle necessità di completare la squadra olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e di favorire la crescita tecnica degli atleti più giovani”, spiega il direttore tecnico, come riporta feder.it. Quest’ultimo sottolinea inoltre come “ilsarà un evento di altissima qualità, con la partecipazione di molti atleti stranieri, alcuni sicuri protagonisti alle prossime Olimpiadi, altri ancora impegnati nella conquista del pass per i Giochi.

Nuoto, i convocati dell’Italia per il Settecolli: ultima chance di pass olimpico verso Parigi 2024 - nuoto, i convocati dell’Italia per il settecolli: ultima chance di pass olimpico verso Parigi 2024 - Appuntamento fissato da venerdì 21 a domenica 23 giugno per la 60ma edizione del settecolli, in programma come di consueto al Foro Italico e per la ... oasport

Nuoto, 69 azzurri al Settecolli: "Puntiamo a Giochi e futuro" - nuoto, 69 azzurri al settecolli: "Puntiamo a Giochi e futuro" - Tanta Italia alla 60esima edizione del trofeo settecolli IP/Internazionali di nuoto. Ci saranno 69 atleti azzurri: 43 atleti convocati nella nazionale ... sportmediaset.mediaset

Valeria Pappalardo porta la Asd Crazy Waves sul podio dei Master di nuoto paralimpico - Valeria Pappalardo porta la Asd Crazy Waves sul podio dei Master di nuoto paralimpico - Insieme a Simone Basti di Calci, i primi atleti del nostro gruppo quando partì nel nuoto la Gabella della presidente Patrizia Silvestri, del coordinatore Claudio Carlini e della collega Chiara ... pisatoday