Ripensare l’edilizia urbana per fronteggiare la sfida del traffico

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le grandi metropoli di oggi devono affrontare unasempre più impegnativa: come gestire il costante aumento delveicolare e la carenza di parcheggi. Questo problema non solo genera congestione, inquinamento e stress per i cittadini, ma influisce anche sulle scelte edilizie e urbanistiche. Si rende, quindi, necessarioper creare città più vivibili e sostenibili. Un approccio promettente èintegrata con sistemi di trasporto pubblico efficienti: realizzare nuovi complessi residenziali e commerciali vicino a stazioni ferroviarie, metropolitane o nodi di interscambio incentiva l’uso dei mezzi pubblici, riducendo la necessità di spostarsi con auto private. Questa strategia è stata adottata con successo in città come Copenaghen e Singapore. Inoltre, le nuove costruzioni dovrebbero prevedere parcheggi sotterranei o multipiano per ottimizzare l’uso dello spazio a livello stradale.