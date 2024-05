Febaf - nessuna alternativa a alleanza tra pubblico e privato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel contesto economico e sociale in cui viviamo e vivremo "non esistono alternative percorribili ad una solida e costruttivatra" per rilanciare l'economia italiana e gli investimenti. E' la convinzione espressa il presidente dellaFabio Cerchiai al Rome Investment Forum 2024 secondo il quale "l'Italia non sarà forse un Paese ricco di materie prime, però di una risorsa essenziale certamente sì: il risparmio. Questa "materia prima" opportunamente e responsabilmente indirizzata può essere preziosa e determinante nel realizzare, in un contesto di assoluta tutela, le riforme necessarie". Secondo Cerchiai "occorrono riforme strutturali rinunciando - per quanto possibile - ad interventi emergenziali per quanto meritevoli essi siano onde evitare spreco di risorse e il perpetuarsi di problematiche". "Il benessere (welfare) della comunità - prima preoccupazione della politica responsabile in cui io credo - deve costituire l'obiettivo di tutti, sistema

