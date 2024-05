Uomini e Donne - Pierpaolo Siano torna a parlare di Ida Platano | Sono buono s - ma fesso no

Personaggi TV. Non si ferma lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 delle 20:10 di ieri sera è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Tantissime le persone scese in strada. Ben 39 famiglie, residenti tra Pozzuoli e Bacoli, sono state sgomberate per il Terremoto . Oltre 150 sono state le scosse registrate da ieri. tvzap

Uomini e Donne, ultima settimana in onda per il popolare dating show di Canale 5. L’appuntamento quotidiano con Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e con i protagonisti della trasmissione tornerà in autunno, ma per i fan è sempre un piccolo dramma. Anche quest’anno Uomini e Donna ha regalato tantissimo intrattenimento ai telespettatori.

caffeinamagazine