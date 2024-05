Sonego-Mpetshi Perricard oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Lione 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Giovanninel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città francese. Esordio tutt’altro che banale per il tennista piemontese in questo torneo che precede il Roland Garros. Lorenzo, reduce dalla semifinale nel ricco challenger di Torino, affronta un giovane in rampa di lancio e che gioca davanti al pubblico di casa. Classe 2003,è vicino al suo debutto in top-100 e ha scalato il ranking grazie a ottime prestazioni a livello challenger, perlopiù su campi veloci dove può sfruttare il suo gran servizio. La scorsa settimana, però, a Bordeaux, è riuscito a raggiungere i quarti di finale con due belle vittorie ai danni di Lestienne e soprattutto ...