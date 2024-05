Riforma fiscale 2024 - sanzioni dimezzate e sconti per chi si mette in regola Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio– Arrivano glisulledel fisco. A patto, però, dirsi incon i pagamenti. Lache dovrebbe dire addio alle maxi-multe che arrivano al 240% dell’ammontare dovuto, sarà approvata domani dal Consiglio dei ministri. L’obiettivo è quello di un sistema sanzionatorio più equilibrato ma anche in linea con gli altri Paesi Europei. Le novità non mancano. Ecco le principali.per chi non presenta la dichiarazione Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell'Irap oppure la dichiarazione del sostituto d'imposta, la multa sarà del 120%, la metà rispetto a quella prevista attualmente. Mentre per dichiarazione infedele, si passa dal 90-180% al 70%. In generale, le ...