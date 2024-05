Pick The Flower è il nuovo singolo dei Joshua Thriller

MILANO – “Bestiale” è il nuovo singolo degli Eiffel 65 e Loredana Bertè, in uscita per Warner Music venerdì 24 maggio e già disponibile in pre-save al link https://wct.live/app/40587/Eiffel-65-Loredana-berte-bestiale. Dopo il trionfo di “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, gli Eiffel 65 si mettono ancora in gioco con una nuova produzione insieme a Loredana Bertè, fuoriclasse indiscussa della scena musicale.

First day out, ovvero primo giorno fuori. Così si chiama, non a caso, il nuovo singolo annunciato da Shiva, il trapper arrestato lo scorso ottobre con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta a Settimo Milanese l’11 luglio. Poi, lo scorso 21 febbraio il gip gli ha concesso i domiciliari.

