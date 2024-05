Morti sospette alla rsa - Wick e la battaglia legale | condannato per peculato

(Di martedì 21 maggio 2024) Ascoli, 21 maggio 2024 – E’ diventata definitiva la sentenza che a febbraio 2021 il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Rita De Angelis emise condannando a dieci mesi di reclusione Leopoldo, l’infermiere assolto dCorte d’Assise d’Appello di Ancona per leRsa di Offida. La Cassazione ha reso definitiva quella sentenza riconoscendolo colpevole di. Quando i carabinieri andarono nella sua abitazione a Grottammare per una perquisizione vi trovarono infatti materiale di proprietà della casa di riposo: in particolare vennero rinvenuti lacci emostatici, cateteri, siringhe che, secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, l’ascolano avrebbe prelevato indebitamente nella Rsa dove lavorava ad Offida. Dopo l’assoluzione ...

