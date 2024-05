Kate Middleton non tornerà in pubblico a breve | l' aggiornamento sulla sua salute preoccupa i sudditi

(Di martedì 21 maggio 2024) Undi Kensington Palace sulle condizioni didiha rivelato che la principessa nonpresto agli impegni pubblici.nonagli impegni pubblici in tempi brevi. L'della principessa del Galles, il primo da quando è stata resa nota la sua malattia, arriva direttamente da Kensington Palace ma non suona poi così rassicurante per i, che, dallo scorso 22 marzo, aspettano con il fiato sospeso. Il messaggio che un portavoce di Kensington Palace ha affidato alla BBC dice esattamente che: "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico". Il royal ...

Prosegue come una leonessa la battaglia contro il tumore Kate Middleton , dopo l’annuncio della malattia lo scorso marzo. Era stata proprio la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, ad annunciare la sua lotta contro il cancro con un video che aveva fatto in pochi minuti il giro del mondo. Nelle scorse ore, stando a quanto riportato dai media britannici, è arrivato il primo aggiornamento da parte di Kensington Palace sulla salute di Kate . isaechia

A gennaio il ricovero nella London Clinic per un’operazione all’addome, a marzo la rivelazione di un tumore. Da allora di Kate Middleton nessuna notizia. Da palazzo fanno sapere che la principessa sta bene ed è in via di guarigione. Anche William ha ripreso i suoi impegni pubblici, segno che la moglie stia rispondendo bene alle cure “la sua roccia” non si allontanerebbe se così non fosse. tvzap

Come sta Kate Middleton “Non è ancora tornata agli impegni pubblici”, le ultime notizie sulla principessa di Galles - Come sta kate middleton “Non è ancora tornata agli impegni pubblici”, le ultime notizie sulla principessa di Galles - Le ultime notizie di kate middleton a distanza di mesi dall'operazione: come sta la principessa di Galles, tutti i dettagli ... tag24

Kate Middleton e il tumore: come sta “Battaglia sempre più difficile” - kate middleton e il tumore: come sta “Battaglia sempre più difficile” - kate middleton e il tumore: come sta "Battaglia sempre più difficile", ecco le indiscrezioni e gli ultimi aggiornamenti. blogtivvu

Kate Middleton, l’ultimo annuncio di Buckingham Palace preoccupa i sudditi: come sta la Principessa - kate middleton, l’ultimo annuncio di Buckingham Palace preoccupa i sudditi: come sta la Principessa - Come sta kate middleton e quando tornerà al lavoro A dare risposta è il corrispondente reale per la BBC, che ha sentito Kensington Palace. bigodino