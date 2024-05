Calcio e pregiudizi in Francia - Camara copre col nastro adesivo la patch arcobaleno contro l' omofobia

(Di martedì 21 maggio 2024) Il maliano del Monacoil marchio dell'iniziativale discriminazioni. Non fa la foto di squadra per non essere associato. Il club: «Ha agito di sua iniziativa». Il ministro Oudea-Castera chiede sanzioni

