(Di lunedì 20 maggio 2024) Esma pubblica le linee guida definitive L'azione di contrasto al greenwsashing a livello europeo ha ora un importante strumento in più. L'Esma, European Securities and Markets Authority, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha infatti reso note le linee guida definitive per l'deiESG. Un passo fondamentale nella direzione di una

Greenwashing, le regole di etichettatura per i fondi ESG - greenwashing, le regole di etichettatura per i fondi ESG - L'azione di contrasto al greenwsashing a livello europeo ha ora un importante strumento in più. L'Esma, European Securities and Markets Authority, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei m ...