Chirurgia Robotica all' Avanguardia | Tumore al Pancreas Asportato per la Prima Volta all' Aquila

Tempo di lettura: 3 minutiSono stati 400 in 3 anni all‘Ospedale San Pio gli interventi di Chirurgia oncologica affidati ad un robot. E’ questo il dato che ha illustrato alla stampa la manager Maria Morgante del nosocomio sannita che non ha mancato ...

Eseguito dal prof. Giovanni Muto, medico campano, si tratta della prima cistectomia radicale in paziente mono-rene, con asportazione del tumore per via vaginale, mediante il robot Hugo. Torino, aprile 2024 – A Maria Pia Hospital di Torino è stato ...