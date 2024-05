Padre Salis | con Ilaria merito dei media

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 19 maggio 2024) 19.15 "Non ho seguito assolutamente il caso di Chico Forti.Il profilo basso dipende da cosa si intende.Il governo con noi ha avuto 11 mesi di tempo per fare tutto quello che era necessario e non è successo nulla.Sono portato a pensare che le condizioni disiano iniziate a migliorare quando c'è stata una campagnatica intorno a lei". Così Roberto,ildidetenuta a Budapest,a proposito del ministro Tajani che sul trasferimento in Italia di Chico,ha detto che i risultati si ottengono lavorando in silenzio.