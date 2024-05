MotoGp - agente di Bastianini | Parliamo con Aprili - ma priorità a Ducati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Bologna, 19 maggio 2024 - Saranno settimane di riflessione perche ha uno Jorge Martin che spinge per il team ufficiale. Allo spagnolo, attuale leader del mondiale, non basta più una moto ufficiale in un team clienti e preme in maniera incessante per un approdo al fianco di Pecco Bagnaia. ‘Senon mi prenderà darò il mio talento ad altri’, l’ennesima dichiarazione diretta del pilota spagnolo. Ma inc’è Enea, un pilota veloce, forte, che se non si fosse infortunato due volte l’anno scorso avrebbe già più confidenza e risultati con la Desmosedici ufficiale. Con Bagnaia che ha rinnovato contratto toccherebbe a lui fare posto a Martin, trattative e rumorsi di cui ha parlato il suoCarlo Pernat a GpOne. Pernat: “, ma ...