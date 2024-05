Guerra ultime notizie Iran - incidente in elicottero | paura per la sorte di Raisi Soccorsi difficili per il maltempo Khamenei | Speriamo torn - nessun vuoto

(Di domenica 19 maggio 2024) Il presidenteiano Ebrahimè stato coinvolto in undinella regione di Tabriz. Tante leche arrivano e tutte discordanti sulle sorti del fedelissimo della Guida supremaiana, In un primo momento si era detto che l’aveva subito un “atterraggio duro”.era in viaggio nella provinciaiana dell’Azerbaigian orientale e la Tv di Stato ha descritto l’area dell’come vicina a Jolfa, una città al confine con l’Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitaleiana, Teheran. Sul fronte israeliano invece Benny Gantz ha dato un ultimatum al premier Netanyahu: se entro l’8 giugno non verrà formalizzato ...

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un incidente di elicottero nella regione di Tabriz. Tante le notizie che arrivano e tutte discordanti sulle sorti del fedelissimo della Guida suprema Iran iana Khamenei, In un primo momento si ...

Iran, atterraggio d'emergenza per elicottero del presidente Raisi - Iran, atterraggio d'emergenza per elicottero del presidente Raisi - Un incidente ha coinvolto l’elicottero che trasportava il presidente iraniano Raisi, che ha dovuto effettuare un “atterraggio difficile” ...

Ultim’ora LN: Iran, il Presidente Raisi coinvolto in incidente in elicottero. Ministro dell’Interno: ‘Soccorsi difficili’ - Ultim’ora LN: Iran, il Presidente Raisi coinvolto in incidente in elicottero. Ministro dell’Interno: ‘Soccorsi difficili’ - Uno dei tre elicotteri del convoglio su cui viaggiavano il Presidente iraniano Ebrahim Raisi e il Ministro degli Esteri. Secondo la tv di Stato iraniana, ha eseguito un “atterraggio d’emergenza per co ...

Disperso il presidente iraniano Raisi, coinvolto in un incidente in elicottero - Disperso il presidente iraniano Raisi, coinvolto in un incidente in elicottero - incidente in elicottero per il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage. Avrebbe avuto un atterraggio d’emergenza “brusco” a causa delle cattive condizioni meteo. Le notizie che giungono ...