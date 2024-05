Amici - Io troppo cattiva? Ma se mi trattengo! così Alessandra Celentano ha risposto alle critiche!

Retrocessione Sassuolo, quando Carnevali disse: «Con la Roma siamo amici, giusto aiutarsi». I laziali ora sfottono l’ad neroverde - Retrocessione Sassuolo, quando Carnevali disse: «Con la Roma siamo amici, giusto aiutarsi». I laziali ora sfottono l’ad neroverde - Serie A, i risultati dei match delle 15: vincono Empoli e Frosinone, che condannano il Sassuolo alla retrocessione matematica Appena terminate le sfide delle 15 di questa domenica di Serie A, in ...

Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti a Verissimo: "Penelope e Ginevra sono il nostro miracolo" [VIDEO] - amici, Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti a Verissimo: "Penelope e Ginevra sono il nostro miracolo" [VIDEO] - amici 23, Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le ... Sul parto, la coreografa ha aggiunto: "Lui è bravo, pure troppo, vuole fare tutto lui, è un mammo. Il cesareo alla fine è un’operazione, ...

Veronica Peparini: «Il cesareo è stato difficile. Andreas è bravissimo come papà, non mi fa fare nulla». Il dolore del ballerino per il lutto - Veronica Peparini: «Il cesareo è stato difficile. Andreas è bravissimo come papà, non mi fa fare nulla». Il dolore del ballerino per il lutto - Andreas è bravissimo, anzi, troppo bravo. Vuole fare tutto lui e non mi lascia fare ... quando ho avuto Daniele e Olivia dovevo ancora realizzarmi bene come donna», ha spiegato l'ex coach di amici.