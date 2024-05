Allarme OpenAI - si dimette un ricercatore | L’IA non è più sicura

(Di domenica 19 maggio 2024) Una notizia clamorosa scuote il mondo della tecnologia: unchiavesi è dimesso rivelando una dettagli inquietanti In un mondo sempre più dipendente dall’intelligenza artificiale (IA), la notizia delle dimissioni di Jan Leike, figura chiave epresso, ha scosso l’industria e l’intero mondo della tecnologia.-Ansa- NOTIZIE.COMLeike segue le orme del co-fondatore Ilya Sutskever, segnalando una crescente preoccupazione per la direzione presa dall’azienda nel campo del. Venerdì mattina, attraverso un post su X (precedentemente noto come Twitter), Jan Leike ha espresso il suoriguardante le priorità disulla Sicurezza delSecondo lui, ...

Terremoto in OpenAI: Sciolto il Team per la Sicurezza dell'AGI. Noi abbiamo chiesto a ChatGPT che ne pensa - Terremoto in openai: Sciolto il Team per la Sicurezza dell'AGI. Noi abbiamo chiesto a ChatGPT che ne pensa - ChatGpt, perché Ilya Sutskever se ne va (sbattendo la porta) Nuova stagione della telenovela sceneggiata da ChatGpt Dopo l'addio e il reintegro del Ceo Sam Altman ora se ne va uno dei cofounder, il ...

Gpt-4o: ecco cosa ha di diverso il nuovo chatbot di OpenAI #DatavizAndTools - Gpt-4o: ecco cosa ha di diverso il nuovo chatbot di openai #DatavizAndTools - openai ha lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa chiamato GPT-4o, dove la “o” sta per “omni”. Questo modello è in grado di gestire testo, voce e video, e rappresenta un passo ...

Il team di OpenAI che doveva mettere in sicurezza l’IA cade a pezzi - Il team di openai che doveva mettere in sicurezza l’IA cade a pezzi - Dopo le dimissioni di Ilya Sutskever, ex direttore scientifico di openai, se ne va anche il suo braccio destro Jan Leike. Quest’ultimo ha spiegato sui ...