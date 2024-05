Valle Brembana - Valle Imagna e Villa d’Almè | le Case di Comunità si rinnovano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo. Lo sviluppo del polo territoriale così come configurato nella Missione 6 del PNRR sta entrando nella fase 2, che si completerà in un arco temporale di 1 anno e mezzo circa. Per consentire tutto ciò, con l’avvio dei lavori di ristrutturazione delledidi, Zogno e Sant’Omobono, alcuni servizi già attivati subiranno delle variazioni di sedi per consentire un più rapido svolgimento dei lavori, come viene di seguito specificato. Casa didi Zogno Dal 27 maggio il servizio Vaccinazioni sarà trasferito in Via Polli Per consentire la ristrutturazione per fasi di parte dello stabile di Piazza Belotti (civici 2, 3 e 4), di proprietà del Comune di Zogno e concesso in comodato d’uso all’ASST Papa Giovanni XXIII, dal 27 maggio il servizio Vaccinazioni sarà trasferito ...