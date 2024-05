Ospedale del futuro - Petralia Fiaso | Con tecnologia diventano percorsi di cura

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – Ildei nostri ospedali “parte qui e ora, da ciascuno di noi che ci aspettiamo di essere presi in, prima ancora che essereti. Gli ospedali non sono stati sempre soltanto luoghi di auspicabile guarigione, didi malattie, ma sono nati come luoghi di accoglienza, di ospitalità per viandanti e pellegrini. Con l’avanzare dellae della scienza sono diventati, spazi, prospettive di presa in carico e di”, e in questo “un ruolo importante è giocato dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale”. Così Paolo, vicepresidente vicarioe direttore generale Asl 4 Liguria, questa mattina a Roma, ha descritto l’evoluzione dell’assistenza ospedaliera ...