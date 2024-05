Tennis - il cileno Alejandro Tabilo primo semifinalista a Roma

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 mag. (askanews) – Prosegue la favola per, che si qualifica per la prima volta in una semifinale di un 1000 agli Internazionali d’Italia. Sul Centrale, il29^ testa di serie del seeding, ha superato 6-3, 6-4 il cinese Zhizhen Zhang. Nel Ranking Atp al momento è certo di salire almeno al 25° posto della classifica mondiale., che ha eliminato Djokovic e finora non ha perso nemmeno un set, affronterà venerdì il vincente dell’ultimo quarto in programma oggi, quello che vedrà opposti Zverev e Fritz (non prima delle 20.30 sul Centrale. Nella parte bassa del tabellone giovedì le sfide Tsitsipas-Jarry e Hurkacz-Paul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Internazionali Roma, continua il sogno di Tabilo: è in semifinale - Internazionali Roma, continua il sogno di Tabilo: è in semifinale - Il sogno continua. alejandro Tabilo è in semifinale agli Internazionali d’Italia. Il 26enne cileno, virtualmente numero 25 del mondo (best ranking), protagonista al terzo turno dell’eliminazione del ...

Atp/Wta Roma - Sabalenka ritorna in semifinale dopo due anni. Tabilo fa la storia - Atp/Wta Roma - Sabalenka ritorna in semifinale dopo due anni. Tabilo fa la storia - La bielorussa doma l'ostacolo Ostapenko e attende la prossima avversaria. Il cileno è in stato di grazia e vince ancora ...

Internazionali: il cileno Tabilo va in semifinale - Internazionali: il cileno Tabilo va in semifinale - Il cileno alejandro Tabilo, che ha sconfitto Novak Djokovic al terzo turno, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Roma, battendo il cinese Zhizhen Zhang (56 Atp) per 6-3, 6-4. A 26 ...