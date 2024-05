Fabio Rovazzi e il furto finto Il sindaco Sala | Un comportamento arrogante

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La trovata del cantante e presentatore per pubblicizzare la sua nuova canzone, Maranza, fa leva su un nervo scoperto per Milano: la sicurezza

Fabio Rovazzi è stato travolto dalle polemiche per la trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo singolo con Il Pagante dal titolo “Maranza”. È diventato infatti virale il video in cui si vedeva lo youtuber e cantante derubato del telefonino ...

Fabio Rovazzi è finito al centro di una polemica a causa di un video promozionale. Il cantante aveva fatto girare […] Continua a leggere Fabio Rovazzi nella bufera per il finto furto : “Dispiaciuto e sorpreso. Chiedo scusa” su Perizona.it

Pochi giorni fa è scoppiato il “ Rovazzi -gate”, lo scandalo causato dal furto del cellulare del cantante proprio mentre stava registrando una diretta sui social. In realtà, come lo stesso Fabio Rovazzi ha poi rivelato, quel video era una boutade, ...

