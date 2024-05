Super Mario 64 - un fan apre una porta sul Monte Refrigerio a distanza di 29 anni dall’uscita del gioco

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo quasi trent’di64, un fan è finalmente riuscito ad aprire unasulsenza utilizzare mod o hack. Come molti fan della saga sapranno,64 è pieno di sorprese e porte nascoste. Una di queste sembrava quasi impossibile da aprire: vicino alla casa della mamma di Tuxie si trova una cabina in legno che sembra essere collegata alla montagna. Sfortunatamente, questapoteva essere aperta soltanto dall’interno, o almeno è ciò a cui i videogiocatori hanno creduto per ben 29. Lo YouTuber Pannakoek2012 ha spiegato come aprire lasenza l’uso di ROM o hack, e la soluzione è la mamma di Tuxie e un buon tempismo. ...

Dopo il successo del primo film Super Mario Bros. è stato subito annunciato un secondo capitolo, ma non è finita qui, Chris Pratt , che ha recentemente prestato la sua voce a Mario ci dice di tenerci pronti per altri film in collaborazione con ...

Chris Pratt su Super Mario 2 e il Nintendo Cinematic Universe: “Non ci sono davvero limiti” - Chris Pratt su super mario 2 e il Nintendo Cinematic Universe: “Non ci sono davvero limiti” - Secondo la voce originale di super mario, Chris Pratt, "Non ci sono davvero limiti" a quello che potrebbe essere fatto al cinema con i giochi ...

Non solo Super Mario: per Chris Pratt vedremo tanti film sui giochi Nintendo in futuro - Non solo super mario: per Chris Pratt vedremo tanti film sui giochi Nintendo in futuro - Il doppiatore di mario nell'apprezzata pellicola non vede l'ora di scoprire cosa accadrà in futuro ed è pronto a contribuire in ogni modo.

Garfield, Chris Pratt: "Molto più difficile doppiare Super Mario, tutta colpa dell'accento italiano" - Garfield, Chris Pratt: "Molto più difficile doppiare super mario, tutta colpa dell'accento italiano" - Il nuovo film animato arriva a 20 anni di distanza dal primo, Garfield: il film. Quest'ultimo, che vedeva Bill Murray dare voce al ruolo del protagonista, fu stroncato dalla critica, ma divenne un ...