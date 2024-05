Harry Potter - J k Rowling | Ecco come ho rivelato ad Alan Rickman il segreto di Severus Piton

(Di lunedì 6 maggio 2024) La scrittrice ha svelato in che modo ha raccontato all'attore la storia del suo personaggio. J.K.ha registrato un'intervista destinata al proprio sito web nella quale risponde alle domande dei fan sul proprio processo di scrittura. Nell'intervista, la scrittrice racconta cheera confuso sulle motivazioni del suo personaggio prima che lei gliele spiegasse. "Mi chiamò e disse 'Guarda, sto lavorando ad un sacco di cose. Ho davvero bisogno di capire cosa sta combinando. Sono un cattivo totale?'. È stato l'unico a cui ho detto 'Eri innamorato della madre di'. Gli spiegai che era una doppia spia ma chenon gli piaceva, che non riusciva a superare la sua viscerale …

