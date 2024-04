Pallavolo Il Cus Macerata domina il campionato e festeggia la promozione in Prima divisione

Volley: 8 giocatori della Lube convocati nelle liste allargate per la Volleyball Nations League 2024 - Otto giocatori della Cucine Lube Civitanova sono stati inseriti dalle rispettive Nazionali nelle liste allargate in vista della Volleyball Nations League 2024 con inizio il prossimo 21 maggio in ...viverecivitanova

pallavolo A2 femminile – La centrale Broekstra non vestirà la maglia arancionera della Balducci nella prossima stagione - Primo arrivederci in casa CBF Balducci HR macerata: il club maceratese saluta la centrale Laura Broekstra (classe 1997 191cm) che non vestirà la maglia arancionera nella prossima stagione. La giocatri ...ivolleymagazine

Per... Bacco, che schiacciatore. «Dai Libertas, ci divertiamo» - Il giovane giocatore elogiato dall’allenatore Denora. «Ringrazio il capitano Monguzzi che per me è stato un fratello maggiore» «Un applauso vorrei farlo anche ai nostri giovani, in particolare a Bacco ...laprovinciadicomo