Meta crolla a Wall Street Spaventano i costi in aumento per l’IA

(Di giovedì 25 aprile 2024) New York, 25 aprile 2024 – Giornata nera aper, che nelle prime contrattazioni ha bruciato 190 miliardi di valore, con il titolo che segna -15%. A spingere le azioni in basso, i conti della trimestrale, presentati ieri sera dopo la chiusura dei mercati: i risultati sono migliori delle attese, ma a deludere sono state le stime sui ricavi nel secondo trimestre e soprattutto le spese sostenute per l’intelligenza artificiale. Spese che aumenteranno, nelle previsioni della società madre di Facebook, Instagram e Whatsapp. E questa sera sono in arrivo le trimestreali di altri tre giganti del tech: Alphabet, Microsoft e Intel, mentre Ibm, che ha presentato i conti sempre ieri sera, ha aperto in calo dei oltre l’8%. La trimestrale di, tra luci e ombre La brusca frenata in borsa mal si concilia con ...